Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat aufgebrochen

Weimar (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 14.03.2025 zum 15.03.2025 in Klettbach einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Neben dem Sachschaden, den die Täter verursachten, gelangten sie an Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Menge und Wert. Die unbekannten Täter konnten in der Folge unerkannt vom Tatort flüchten. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Weimar zu wenden. (E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de oder telefonisch unter 03643 882 0)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell