LPI-J: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

PI Apolda (ots) - Am Samstag, 15.03.2025, 11:05 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Hanfstraße. Die Fahrerin eines Pkw Hyundai parkte ihr Kfz. ordnungsgemäß verschlossen und gesichert am Fahrbahnrand. Der 62 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Hanfstraße von der Niederroßlaer Straße kommend. Beim Vorbeifahren fuhr der verantwortliche Fahrzeugführer des VW Golf zu weit nach rechts und touchierte den ...

mehr