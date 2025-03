Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit einem Baum

Jena (ots)

Bereits am freitagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 33-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzte. Dieser befuhr zuvor einen Feldweg in der Nähe der Ortslage Oßmaritz bei Bucha. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sein Lkw nach links von der Fahrspur ab und stieß frontal gegen einen dort befindlichen Baum. Am Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben Rettungskräften und Polizei waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bucha am Unfallort im Einsatz.

