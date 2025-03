LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Wersdorf

Apolda (ots) - In der Erfurter Straße in Apolda wurden vom Gelände eines Autohauses zwei Quads gestohlen. Ein oder mehrere Unbekannte haben dort den Zaun zerstört und sich so Zugang zu dem Gelände verschafft. Die gestohlenen Quads haben einen Wert von ca. 17.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

