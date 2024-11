Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll deckt zahlreiche Verstöße bei Kontrollen von Transport- und Paketdiensten auf

Düsseldorfer Zoll prüft an Autobahnen Fahrer der Branchen Spedition, Transport und Logistik

Düsseldorf (ots)

Nicht nur auf Baustellen und in der Gastronomie prüft die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls Arbeitnehmer, auch auf den Straßen und Autobahnen sind die Beamtinnen und Beamten unterwegs. So auch am 12.11.2024, als insgesamt 75 Zöllnerinnen und Zöllner der Standorte Düsseldorf und Wuppertal ihre Kontrollstellen auf Rastplätzen an den Autobahnen A3 und A59 aufschlugen und dort Fahrer der Branchen Spedition, Transport und Logistik aus dem fahrenden Verkehr zogen und kontrollierten. Unterstützung erhielten sie dabei von der Polizei, die im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeit prüfte. Die Schwerpunkte des Zolls lagen hierbei auf der ordnungsgemäßen Anmeldung zur Sozialversicherung, der Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes und der Arbeitnehmerentsendung.

Bei den Prüfung konnte der Düsseldorfer Zoll mehrere Auffälligkeiten feststellen. Diese beliefen sich auf: - Verdacht auf Beitragsvorenthaltung in 11 Fällen (alle in Düsseldorf) - Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung in 8 Fällen (davon 6 in Düsseldorf) - Verdacht auf Scheinselbstständigkeit in 3 Fällen (alle in Düsseldorf) - Verdacht auf illegale Ausländerbeschäftigung in 1 Fall (in Düsseldorf) - Verdacht auf Leistungsmissbrauch in 3 Fällen (alle in Düsseldorf) - Verdacht auf Verstöße gegen die Sofortmeldepflicht in 10 Fällen (alle in Wuppertal)

Des Weiteren wurden zahlreiche Sachverhalte festgestellt, die einer weitere Prüfung seitens des Zoll bedürfen. Die Prüfungen und Auswertungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Hauptzollamt Düsseldorf zieht insgesamt eine positive Bilanz. Die Branche Spedition, Transport und Logistik ist verstärkt von Schwarzarbeit betroffen, so dass Prüfungen dieser Art in Zukunft wiederholt werden sollen.

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell