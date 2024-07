POL-FR: Waldkirch: Abgestürzter Bergsteiger schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 29.07.2024, gegen 9 Uhr hatte sich ein zunächst unbekannter Mann Zutritt in ein Anwesen in der Fischermatte in Waldkirch verschafft und ein Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Als der Hauseigentümer auf den Mann aufmerksam wurde und diesen zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser in die Küche und wurde dort eingeschlossen. Dennoch gelang ihm die Flucht über ein Fenster. Eine ...

mehr