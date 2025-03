Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Gegenspur gefahren und Unfall verursacht

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Peugeot-Fahrer die Kreisstraße 511, aus Richtung Hetschburg kommend in Fahrtrichtung Buchfart. Kurz vor dem Ortseingang Buchfart, im dortigen Kurvenbereich, kam ihm ein Pkw entgegen, der sich teilweise auf seiner Fahrspur befand. Der 28-Jährige wich nach rechts aus und stieß in der Folgegegen die Leitplanke. Der mögliche Unfallverusacher wich ebenfalls nach rechts aus und setzte anschließend seine Fahrt fort. Vermutlich hatte er den Unfall nicht bemerkt. Beschrieben wird das Fahrzeug als Kleinwagen, vermutlich Mercedes oder Skoda, Farbe Grau. Der Fahrer war 45-50 Jahre alt. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Pkw bzw. dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

