Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Gegenverkehr kollidiert

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer die Bodelschwinghstraße, aus Richtung Jenaer Straße kommend in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Ein 36-jähriger Audi-Fahrer befand sich im Gegenverkehr. Auf dessen Fahrbahn, am rechten Fahrbahnrand parkte ein Fahrzeug. Als der 36-jährige Weimarer an diesem vorbeifuhr, achtete er nicht auf den Gegenverkehr und stieß mit dem Mercedes zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 3000 Euro. Sie blieben fahrbereit.

