LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Einen Pkw ohne Außenspiegel fand am Donnerstagabend ein Zeuge in der Erich-Weinert-Straße vor. In dem Moment rannte plötzlich eine Gruppe Jugendlicher davon. Die Polizei konnte die Gruppierung feststellen und die Identitäten sichern. Ob diese mit der Sachbeschädigung an dem Fahrzeug im Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

