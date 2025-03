LPI-J: Ladesäule auseinandergenommen

Jena (ots) - Ein am Saalbahnhof abgestellter E-Scooter war im Visier eines Diebes. Der Eigentümer stellte den Elektroroller am Vormittag des vergangenen Dienstags an einem Fahrradständer ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Am Donnerstagvormittag musste er dann den Diebstahl feststellen und brachte dies zur Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr