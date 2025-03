LPI-J: Diebstahl eines E-Scooters

Jena (ots) - Der Hinweis eines Zeugen, dass eine Person in einer Wohnung des gegenüberliegenden Wohnblockes mit einer Schusswaffe hantierte, führte am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Einsatzkräfte in Unterstützung von Spezialkräften des Landeskriminalamtes verlegten in die dortige Werner-Seelenbinder-Straße und sicherten den Bereich. Der Mann konnte in der Wohnung widerstandslos fixiert werden, nachdem eine Frau die Wohnungstür öffnete. ...

