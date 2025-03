Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Waffe hantiert

Jena (ots)

Der Hinweis eines Zeugen, dass eine Person in einer Wohnung des gegenüberliegenden Wohnblockes mit einer Schusswaffe hantierte, führte am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Einsatzkräfte in Unterstützung von Spezialkräften des Landeskriminalamtes verlegten in die dortige Werner-Seelenbinder-Straße und sicherten den Bereich. Der Mann konnte in der Wohnung widerstandslos fixiert werden, nachdem eine Frau die Wohnungstür öffnete. Bei der Prüfung der Wohnung und der Waffe stellte sich heraus, dass es sich um eine sogenannte Softairwaffe handelte, die außerdem nicht geladen war. Gefahren für Dritte oder auch der Frau lagen durch den Mann nicht vor. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der 21-Jährige wieder entlassen worden.

