POL-OG: Offenburg - Berauscht unterwegs

Kehl (ots) - Gegen 14:10 Uhr am heutigen Nachmittag wurde der Polizei ein Brand auf einem Firmengelände in der Korker Straße in Kehl-Bodersweier gemeldet. Eine Schweißabsauganlage außerhalb des Gebäudes ist in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Einsatzkräfte verhinderten außerdem das Übergreifen des Feuers auf die Firmengebäude. Die Polizei sperrte für die Löscharbeiten die Korker ...

