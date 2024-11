POL-MA: Heidelberg: Hoher Schaden durch Autoaufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim (ots) - Am 03.11.2024 gegen 16.45 Uhr ereignete sich in Heddesheim, auf der K4133 ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Führer sowie einer Radfahrerin. Derzeit befinden sich Rettungskräfte sowie die Polizei am Unfallort. Zudem kommt ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die K4133 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Rückfragen bitte an: ...

