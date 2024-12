Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Vermehrt Einbrüche im Stadtgebiet +++ Bei Trunkenheitsfahrt mit Polizeifahrzeug kollidiert +++ Auf den Kopf geschlagen +++ Handy nach Diebstahl wieder aufgefunden +++ Gemeinsam Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Freitag, 13.12.2024 - Sonntag, 15.12.2024

(cho) Im Wiesbadener Stadtgebiet kam es im Verlaufe des Wochenendes zu mehreren Einbrüchen. Am Freitagabend verschafften sich unbekannte Täter in der Nerobergstraße in der Zeit von 19:30 - 23:00 Uhr Zutritt über ein Fenster in die Wohnung und durchwühlten diese. Dabei wurde nach jetzigem Stand Bargeld in Höhe von 30EUR entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.

Auch in der Honeggerstraße kam es im ähnlichen Tatzeitraum zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Unbekannte Täter verschafften sich über die Balkontür Zugang. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. In der Philippsbergstraße konnte ein Zeuge gegen 17:40 Uhr beobachten, wie eine männliche dunkel gekleidete Person die Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung mit einem Stein einwarf. Durch eine weitere Zeugin, die den Täter wahrscheinlich entscheidend bei der Tatausführung störte, konnte die Person weiterhin als unter 1,80 m groß, mit einer normalen Statur und mit nach hinten gekämmten schwarzen Haaren beschrieben werden. Er konnte kurz vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchten.

In der Abeggstraße konnte ein Anwohner am Freitagabend gegen 19:40 Uhr drei maskierte Männer über seine Kameras in seinem Garten wahrnehmen. Die Männer waren zwischen 30-40 Jahre alt, eher normal gebaut, etwa 1,75 m - 1,80 m groß und trugen Jeanshosen. Zwei der Personen hatten grüne-, einer eine blaue Steppjacke an. Einer der Männer trug eine Kappe. Ob diese auch im Zusammenhang mit den Einbrüchen in der Gegend stehen, ist aktuell unklar.

Auch in der Hans-Bredow-Straße kam es zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich über das Schlafzimmerfenster Zugang zur Wohnung und entwendeten diversen Schmuck im Wert von etwa 12.000EUR. Hinweise zu den Tätern und der Tatzeit liegen aktuell nicht vor.

In der Herminenstraße hörte die Zeugin gegen 19:15 Uhr Geräusche aus dem Erdgeschoss. An einem Fenster konnte sie dann frische Hebelspuren feststellen. Eine Person konnte sie jedoch nicht mehr sehen.

Auch in der Wartestraße schafften es der oder die Täter nicht, sich Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Die gut gesicherte Balkontür hielt dem Einbruchversuch Stand und die Täter mussten ihr Vorhaben abbrechen.

Darüber hinaus versuchte am Samstagabend zwischen 16:00 und 17:30 Uhr ein bislang noch Unbekannter in der Uhlandstraße durch Aufhebeln von Fenstern bzw. einer Terassentür in zwei Erdgeschosswohnungen einzudringen. Er wurde jedoch durch eine Anwohnerin gestört und flüchtete.

Auch im Parkweg und in der Berta-von-Suttner-Straße kam es am Samstagabend zu Einbrüchen in zwei Erdgeschosswohnungen. Bei einem der zwei Taten wurden der oder die Täter ebenfalls durch eine Anwohnerin gestört und flüchteten. Im zweiten Fall konnte Schmuck in noch nicht genau ermittelter Höhe entwendet werden.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

2. Bei Trunkenheitsfahrt mit Polizeifahrzeug kollidiert, Wiesbaden, Biebricher Allee, Freitag, 13.12.2024, 23:50 Uhr

(akl) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Biebricher Allee zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen 51 Jahre alten Kraftfahrer aus Polen. Kurz vor Mitternacht befuhr dieser mit seinem Dacia Duster die Seitenallee der Biebricher Allee in Fahrtrichtung Innenstadt in Schlangenlinien. Ein Streifenwagen bemerkte die Fahrweise und setzte sich hinter das Fahrzeug. Unvermittelt hielt der 51-Jährige an und fuhr sodann rückwärts gegen das hinter ihm stehende Polizeiauto. Dabei entstand etwa 6000 Euro Sachschaden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Nach einer Blutentnahme und einer Sicherheitsleistung wurde der Mann zu Fuß auf die Straße entlassen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv einbehalten.

3. Auf den Kopf geschlagen,

Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 14.12.2024, 13.45 Uhr

(akl) Am Samstag wurde ein 40jähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gegen 13.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bleichstraße von zwei Männern attackiert und von einem auf den Kopf geschlagen. Er trug eine Kopfplatzwunde davon. Ob der unbekannte Täter eine Flasche oder gar ein Messer zum Schlagen eingesetzt hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Beide Tatverdächtige sprachen algerisch. Der Hauptaggressor sei 180 cm groß gewesen, habe schwarze Haare gehabt und eine schwarze Jacke getragen. Der andere Mann sei 170 cm groß gewesen, trug schwarze Haaren und einen kurzen Bart.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

4. Handy nach Diebstahl wieder aufgefunden, Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 14.12.2024, 22:15 Uhr

(jul) Am Samstagabend konnte ein entwendetes Handy durch die Geschädigte geortet und anschließend wieder aufgefunden werden. Gegen 22:15 Uhr hielt sich ein 15-jähriges Mädchen mit einer Freundin in der Wagemannstraße in Wiesbaden in einer Gaststätte auf. An der Garderobe wurde dem Mädchen ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet. Mit Hilfe der herstellereigenen Ortungsdienste konnte das Handy in einem Bus der Linie 23 festgestellt werden. Der Bus wurde daraufhin durch die alarmierten Polizeikräfte im Bereich der Bleichstraße angehalten und durchsucht. Das Handy konnte zwischen zwei Sitzbänken aufgefunden werden. Der unbekannte Täter hatte den Bus bereits zuvor in unbekannte Richtung verlassen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 telefonisch in Verbindung zu setzen.

5. Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden, 13.12.2024, 17.00 Uhr bis Samstag, 14.12.2024, 00.20 Uhr

(akl) Von Freitag auf Samstag wurden erneut gemeinsame Personen- und Fahrzeugkontrollen von der Landes- und Stadtpolizei im Rahmen des Einsatzkonzeptes "Sicheres Wiesbaden" im Stadtgebiet durchgeführt. Die Einsatzkräfte waren hierbei teilweise auch zu Fuß unterwegs und bestreiften den Weihnachtsmarkt. Die bekannten Schwerpunkte im Innenstadtbereich wurden mit Kontrollmaßnahmen bedacht. Insgesamt wurden im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 00.20 Uhr 29 Personen kontrolliert. Größere Verstöße konnten dabei nicht festgestellt werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

