Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen+++mit Pfefferspray gesprüht+++Einbrecher unterwegs+++

Wiesbaden (ots)

1. Festnahme nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten, Wiesbaden, Frankfurter Straße, Sonntag, 08.12.2024, 04:10 Uhr

(jul) Am frühen Sonntagmorgen konnte ein 29-jähriger Idsteiner in Wiesbaden in der Frankfurter Straße auf frischer Tat festgenommen werden, als dieser sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte.

Gegen 04:10 Uhr wurde ein Anwohner in der Frankfurter Straße auf eine männliche Person aufmerksam, welche mit Aufbruchwerkzeug an einem Zigarettenautomaten zugange war.

Als der Täter die alarmierten Polizeikräfte sah, ergriff er die Flucht und flüchtete zu Fuß über mehrere Mauern und Zäune in die anliegenden Grundstücke. Der Täter konnte jedoch durch die Einsatzkräfte eingeholt und festgenommen werden.

An dem Zigarettenautomaten entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Beweismittel konnten ebenfalls vor Ort sichergestellt werden.

Der 29-Jährige hatte sich auf der Flucht verletzt und erlitt bei einem Sturz einen Armbruch.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wird der Täter bei einem Haftrichter vorgeführt, da er wegen gleichgelagerter Fälle hinreichend polizeilich bekannt ist.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 telefonisch in Verbindung zu setzen.

2. Schlägerei zwischen zwei Personen und Einsatz von Pfefferspray eines Unbeteiligten, Wiesbaden, Reisinger Anlage/Bahnhofstraße/Schlichterstraße, Freitag, 06.12.2024, 21:45 Uhr

(mk) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kam es am Freitagabend in der Wiesbadener Innenstadt, in deren Verlauf durch einen noch unbekannten Täter auch Pfefferspray eingesetzt wurde.

Zunächst gerieten ein 23-jähriger und ein 36-jähriger im Bereich der Reisinger Anlage in Streitigkeiten, die in gegenseitigen Tritten und Schlägen gipfelten. Aufmerksam auf das Geschehen gemacht kamen mehrere Personen, welche teilweise zu dem 23-jährigen und teilweise zu dem 36-jährigen gehörten hinzu, die sich um die beiden versammelten und diesen zuschauten.

Das Geschehen verlagerte sich im weiteren Verlauf auf die Bahnhofstraße. Schlussendlich setzte ein bisher noch unbekannter Täter aus der Zuschauergruppe ein Pfefferspray gegen den 36-jährigen ein. Hierdurch löste sich das Geschehen auf und die Personen flüchteten in Richtung Reisinger Anlage und Schlichterstraße. Sowohl der 23-jährige, als auch der 36-jährige wurden leichtverletzt. Zu dem bislang noch unbekannten Täter gibt es derzeit keine Personenbeschreibung.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

3. Nach Taxifahrt geschlagen,

Wiesbaden, Wittelsbacher Straße, Freitag, 06.12.2024, 23:50 Uhr

(js) Am späten Freitagabend kam es in der Wittelsbacher Straße am Ende einer Taxifahrt zu einem Schlag gegen den Fahrer.

Der 68-jährige Fahrer eines Taxis beförderte gegen kurz vor Mitternacht einen Fahrgast in die Wittelsbacher Straße. Dort angekommen, kam es zu einem verbalen Streit bezüglich des Fahrtpreises, an dessen Ende der Taxifahrer von dem Fahrgast geschlagen wurde.

Der Täter wurde als Mitte 50 Jahre, ca. 1,90 m groß, von kräftiger Statur und mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Der Mann trug einen braunen Pullover und eine blaue Jeans und war nach Angaben des Geschädigten erheblich alkoholisiert.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Identität des Fahrgastes unter der 0611/345-2140 entgegen.

4. Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Mittwoch, 04.12.2024, bis 08.12.2024

(js) Im Wiesbadener Stadtgebiet kam es im Verlaufe des Freitags zu mehreren Einbrüchen.

In der Kreidelstraße verschafften sich am Freitag zwischen 18:40 Uhr und 22:45 Uhr unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Es wurden mehrere Schmuckgegenstände entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt.

(thi) Unbekannte verschafften sich am Freitag im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 18:45 Uhr Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Humperdinckstraße. Der oder die Täter drangen gewaltsam über ein Balkonfenster in eine Wohnung im Hochparterre ein und durchwühlten die Wohnung. Die Langfinger entwendeten Bargeld sowie Schmuckstücke und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Bingerststraße drangen unbekannte am Freitag von 14:30 Uhr bis 18:15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten eine Terassentür auf und durchwühlten alle Räume. Auch hier wurden Bargeld und Schmuckgegenstände entwendet und die Täter flüchteten unerkannt.

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag um 18:15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Neuberg ein und durchsuchten alle Räume. Der oder die Täter entwendeten Schmuck und konnten unbeobachtet flüchten.

Ebenfalls am Freitag im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 21:30 Uhr fiel den Langfingern ein Mehrfamilienhaus in der Rießlingstraße zum Opfer. Der oder die Täter erlangten über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten Schmuckstücke aus der Wohnung. Anschließend versuchten die Unbekannten eine weitere Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln, was jedoch scheiterte und sie daraufhin flüchteten.

In der Juliusstraße wurde am Freitag zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr eine Balkontür aufgehebelt. Hierzu kletterten die Unbekannten auf den Balkon der betroffenen Wohnung. Der oder die Täter durchwühlten alle Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

(cho) Auch am Samstagabend kam es zu einem weiteren Einbruch. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr verschafften sich der oder die unbekannten Täter über die Terrasse Zugang zu einem Mehrfamilienhaus, entwendeten Münzen im Wert von etwa 1.000EUR aus einer Wohnung und ergriffen unerkannt die Flucht.

(mm) Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:15 Uhr, versuchten der oder die Täter in der Seybertstraße durch Aufhebeln der Terassentür und durch Werfen eines Steins gegen die Scheibe Zugang zum Haus der Geschädigten zu erlangen. Es entstand Sachschaden an der Terassentür. Ein Eindringen gelang glücklicherweise nicht. Hinweise zum Täter sind nicht vorhanden.

