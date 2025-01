Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Feuerwehr rettet Wohnhaus

Pinneberg (ots)

Donnerstag, 02. Januar 2025, 20:33 Uhr +++ Einsatzort: Hamsterweg, Elmshorn +++ Einsatz: FEU R 5 (Feuer Standard, 3 bis 5 Verletzte)

Dank des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr konnte am Donnerstagabend in Elmshorn das Übergreifen eines Carportbrandes auf das benachbarte Wohnhaus verhindert werden.

Anwohner hatten den Brand im Schuppenbereich eines Carports auf einem Grundstück am Hamsterweg gegen 20.30 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen, liefen daraufhin direkt zur Einsatzstelle. Mit einem Gartenschlauch leiteten sie bis zum Eintreffen der Löschfahrzeuge erste Löschmaßnahmen ein.

Möglicherweise war dieser Einsatz entscheidend, dass ein Übergreifen des Brandes auf die unmittelbar angrenzende Doppelhaushälfte verhindert werden konnte. Mit einem gezielten Strahlrohreinsatz war das Feuer schnell gelöscht. Über die Drehleiter wurde mit mit einer Wärmebildkamera anschließend der Dachstuhl kontrolliert. Um ein Wideraufflammen des Brandes zu verhindern, wurde der Brandbereich abschließend mit einem Schaumteppich bedeckt.

Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung klagten sowohl die Bewohner des Hauses als auch Helfer über Atemwegsreizungen. Die RKiSH rückte daraufhin mit mehreren Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug an. Letztendlich musste jedoch keine der Personen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach einer ambulanten Behandlung vor Ort konnten die Betroffenen in ihre Häuser zurückkehren. Insgesamt wurden 8 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet.

Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 21.30 Uhr beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell