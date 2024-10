Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Jahresabschlussübung der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden

Wenden (ots)

Am Samstag den 19. Oktober 2024 führte die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden ihre jährliche Abschlussübung durch. Unter der Leitung von Gemeindejugendfeuerwehrwart Markus Linke galt es für insgesamt 30 Kinder und Jugendlichen verschiedene Einsatzszenarien abzuarbeiten. Laut Übungsplanung kam es bei der Firma "Getränkeverlag Dietmar Adam" in Wenden-Gerlingen zu einem Brandgeschehen im Bereich der Getränkekühlung und daraufhin zu einer massiven Rauchentwicklung innerhalb des Gebäudekomplex. Die gesamte Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden wurde darauf mit dem Einsatzstichwort "Feuer 2Y - Menschenleben in Gefahr" via Funk "alarmiert". Unverzüglich begaben sich die Nachwuchsretter der Einheiten Gerlingen, Hillmicke, Wenden und Hünsborn in Richtung Industriegebiet Auf dem Ohl. Dort angekommen wurde die Jugendfeuerwehr der Einheit Gerlingen, unter den interessierten Augen der anwesenden Zuschauer, zur Menschenrettung und Brandbekämpfung innerhalb des Gebäude eingesetzt. Die Kinder und Jugendlichen der Einheit Wenden unterstützen die Nachwuchskräfte aus Gerlingen dabei tatkräftig. Eine Brandbekämpfung von oben wurde durch die Drehleiter aus Wenden durchgeführt. Die Jugendfeuerwehren der Einheiten Hillmicke und Hünsborn kümmerten sich um den Aufbau einer Wasserversorgung und unterstützen danach bei der Brandbekämpfung im Außenbereich. Nach ca. 40 Minuten konnte durch Übungsleiter Markus Linke "Feuer aus" gemeldet werden. Im Anschluss an die Übung bedankten sich der stellv. Leiter der Feuerwehr Gemeindebrandinspektor Kevin Frohnenberg und der stellv. Bürgermeister Ludger Wurm für die dargebotene Übung und die geleistete Arbeit aller Jugendfeuerwehrwarte und deren Helfer. Bei kalten Getränken und einer Bratwurst fand dieser Übungsnachmittag ein gemütlicher Ausklang.

