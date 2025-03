LPI-J: In Tankstelle geklaut

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer die Bodelschwinghstraße, aus Richtung Jenaer Straße kommend in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Ein 36-jähriger Audi-Fahrer befand sich im Gegenverkehr. Auf dessen Fahrbahn, am rechten Fahrbahnrand parkte ein Fahrzeug. Als der 36-jährige Weimarer an diesem vorbeifuhr, achtete er nicht auf den Gegenverkehr und stieß mit dem Mercedes zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen ...

