LPI-J: Erledigung der Vermisstenmeldung der PI Saale-Holzland

Wersdorf (ots) - Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde der Blitzer am gestrigen Tag von der Polizei in Wersdorf aufgestellt. Die 50-er Zone haben in dieser Zeit 345 Fahrzeuge passiert. Es wurden 33 Verwarngelder und 8 Bußgelder verhängt. Der schnellste Fahrer hatte 79 km/h auf dem Tacho.

