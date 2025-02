Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigungen an einem CDU-Büro in der Landauer Innenstadt

Landau (ots)

Am Samstag Abend, 01.02.2025, wurden die Fensterscheiben der CDU-Geschäftsstelle in der Innenstadt Landau nach Einbruch der Dunkelheit mit einem Edding-Stift verschmiert. Die Täter sind unbekannt, eine Polizeistreife stellte die Schmierereien im Rahmen der Streife fest. Die Polizei Landau bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, diese per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 der Polizeiinspektion Landau zu melden.

In der Nacht auf Sonntag gegen 01:20 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung zwei männliche Personen direkt vor dem CDU-Büro feststellen. Beide Personen flüchteten bei Erkennen der Polizei zu Fuß. Beide Personen konnten von den Polizeibeamten eingeholt und gestoppt werden, die Personalien wurden festgestellt. An der Fensterfront des Parteibüros waren Plakate frisch angeklebt, auf denen die beiden Tatverdächtigen Ihre parteipolitische Meinung zum Ausdruck brachten. In den Rucksäcken fanden die Polizeibeamten zudem Eier, die bestimmt für das morgendliche Sonntagsfrühstück vorgesehen waren.

In beiden Fällen wurde Anzeige erstattet.

