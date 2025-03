LPI-J: Mit abgelaufenen Kennzeichen unter Drogeneinfluss gefahren

PI Apolda (ots) - Am Freitag, 14.03.2025, 19:05 Uhr, wurde die Fahrerin eines Pkw Volvo durch Polizeibeamte An der Karlsquelle kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Fahrerin während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

