Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wertvolle Uhren aus Haus entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 08:20 Uhr, und Samstag, 00:30 Uhr, in ein Reihenhaus in der Hölderlinstraße ein und entwendeten hieraus zwei Armbanduhren. Vermutlich über den frei zugänglichen Vorgarten gelangten die Unbekannten zur Terrassentür des Wohnanwesens. Auf unbekannte Weise öffneten die Täter die Terrassentür und durchwühlten im Weiteren mehrere Räumlichkeiten. Dort nahmen sie die Armbanduhren an sich und flüchteten unerkannt. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

