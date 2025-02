Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mehrparteienhaus in Mannheimer Innenstadt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10:15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses im 6. Stock im Quadrat P 7. Über das Flachdach des Hauses gelangten die Unbekannten zunächst auf die Terrasse einer Wohnung. Von dort aus öffneten sie die gekippte Terrassentür und gelangten so in das Innere. Nachdem die Diebe mehrere Wertgegenstände wie Laptop, Spiegelreflexkamera, Schmuck und Parfüm entwendeten, flüchteten sie wieder über das Flachdach in unbekannte Richtung. Wie genau sich die Täter Zugang zum Dach verschafften, ist noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

