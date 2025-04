Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche während der Osterzeit

Grevenbroich / Dormagen / Neuss / Meerbusch / Kaarst (ots)

Am Donnerstag (17.04.) gelangten Unbekannte in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:50 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus an der Erlenstraße in Grevenbroich. Es wurden mehrere Räume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Zeit von Samstag (19.04.), circa 12:30 Uhr, auf Montag (21.04.), 11:30 Uhr, kam es an der Rilkestraße in Grevenbroich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die mutmaßlichen Einbrecher über ein Kellerfenster in das Haus und entwendeten Bargeld.

Am Donnerstag (17.04.), zwischen 14 Uhr und 20 Uhr, hebelten mutmaßliche Einbrecher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Akazienweg in Dormagen auf. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An der Mainstraße in Dormagen versuchten am Donnerstag (17.04.), zwischen 12 Uhr und 16 Uhr, Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte.

Am Samstag (19.04.), gegen 04:20 Uhr, wurde ein Zeuge von einem Geräusch geweckt. Nach ersten Erkenntnissen versuchten zwei mutmaßliche Einbrecher über die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus an der Otto-Pankok-Straße in Neuss zu gelangen. Der Zeuge sprach die Unbekannten durch die Tür an und diese entfernten sich daraufhin von dem Haus. Es blieb bei einem Versuch.

In der Zeit von Donnerstag (17.04.), circa 17 Uhr, auf Freitag (18.04.), circa 14 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Burgstraße in Neuss. Unbekannte versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Am Samstag (19.04.), zwischen 14:30 Uhr und 18:50 Uhr, gelangten Unbekannte über das Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus an der Thomas-Mann Straße in Meerbusch. Es wurden diverse Räume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An einer Wohnungstür an der Bussardstraße in Kaarst konnten Hebelspuren an einer Eingangstür festgestellt werden. Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstag (19.04.), circa 8 Uhr, auf Sonntag (20.04.), etwa 17 Uhr, in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen scheiterte das Vorhaben.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Unter dieser Nummer kann außerdem ein kostenfreier Termin mit den Experten der Polizei zum Thema Einbruchsschutz vereinbart werden. Diese beraten Mieter und Eigentümer vor Ort, wie man Haus oder Wohnung sinnvoll und effizient gegen Eindringlinge sichern kann. Erfahrungsgemäß arbeiten diese oft unter Zeitdruck und lassen sich abschrecken, wenn Türen oder Fenster nicht einfach und schnell zu überwinden sind.

