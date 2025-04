Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jüchener hält mutmaßlichen Einbrecher fest

Bild-Infos

Download

Jüchen (ots)

Am Freitag (18.04.) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bärenstraße in Jüchen. Gegen 23:30 Uhr konnte ein Jüchener ein Geräusch im Bereich des Kellers vernehmen. Bei einer Nachsicht konnte der Mann zwei Personen im Kellerraum feststellen. Ein 44-jähriger Mann konnte von dem Jüchener an der Flucht gehindert und der eintreffenden Polizei übergeben werden. Ein zweiter mutmaßlicher Einbrecher sei über den Garten geflüchtet.

Der 44-Jährige wurde festgenommen und war bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund eines bereits bestehenden offenen Haftbefehles wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu der flüchtigen Person geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell