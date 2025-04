Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei Rhein-Kreis Neuss führt gezielte Verkehrskontrollen am "Carfreitag" durch

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Neuss, 18. April 2025 - Am Karfreitag, in der Tuner- und Poserszene auch als "Carfreitag" bekannt, führte die Polizei des Rhein-Kreis Neuss umfassende Verkehrskontrollen durch. Im Fokus der Beamtinnen und Beamten standen insbesondere technische Veränderungen an Fahrzeugen sowie illegale Autorennen.

Um den Kontrolldruck zu erhöhen, wurden an verschiedenen Standorten im gesamten Kreisgebiet Verkehrskontrollen eingerichtet. In diesem Einsatz haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachdienststellen der Polizei und des KSOD in diesem Jahr ihre Schwerpunkte auf das Stadtgebiet Neuss gelegt, führte jedoch auch in der Stadt Jüchen gezielte Kontrollen durch. Insgesamt wurden am heutigen Tag 113 Fahrzeuge sowie 123 Personen überprüft.

Neben den Fahrzeugkontrollen führte die Polizei auch Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Während des Einsatzes wurden insgesamt 76 Verkehrsverstöße festgestellt, darunter 24 Fälle von Geschwindigkeitsüberschreitungen. Weitere Verstöße umfassten beispielsweise das Fahren unter Betäubungsmittel oder aber das Fahren ohne Pflichtversicherungsschutz.

Besonderes Augenmerk lag auf technisch veränderten Fahrzeugen. Sieben solcher Fahrzeuge wurden durch besonders geschulte Kräfte eingehend kontrolliert und sichergestellt. Diese Fahrzeuge werden nunmehr zur zur Erstellung eines technischen Gutachtens untersucht. Die genauen Veränderungen an den Fahrzeugen werden durch ein gerichtsverwertbares Gutachten ermittelt. Neben den zu erwartenden Bußgeldern müssen die Verkehrssünder auch mit Kosten für das Gutachten sowie Abschleppgebühren rechnen. Alle illegalen technischen Veränderungen müssen in den ordnungsgemäßen Zustand zurückgebaut werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass getunte Fahrzeuge regelmäßig kontrolliert werden. Aufgrund der Gefährlichkeit, die von nicht fachgerecht durchgeführten Fahrzeugveränderungen ausgeht, wird in jedem Fall konsequent eingeschritten, was bis zur Stilllegung des Fahrzeugs führen kann.

"Sicheres tunen bremst den Spaß nicht aus!", betont die Polizei. Auch an den anderen Tagen im Jahr gilt: Modifizieren Sie Ihr Fahrzeug regelkonform, lassen Sie alle Änderungen ordnungsgemäß in Ihre Fahrzeugpapiere eintragen oder holen Sie sich gegebenenfalls eine Genehmigung ein.

Die Polizei wird Kontrollen dieser Art in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fortführen - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell