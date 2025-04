Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (16.4.) ist es gegen 16 Uhr an der Kreuzung Im Blütenfeld und Nordkanalallee in Kaarst-Holzbüttgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte ein 39-jähriger Autofahrer aus Kaarst die Einmündung Nordkanalallee befahren und kollidierte dabei mit einem Radfahrer, der auf besagter Straße fuhr. Letzterer kam zu Fall, entfernte sich jedoch offenbar sofort vom Unfallort.

Ob sich der Radfahrer beim Zusammenstoß oder dem Sturz verletzt hat, ist noch unklar.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei ist zur Klärung des Sachverhalts auf der Suche nach dem Fahrradfahrer.

Wer entsprechende Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Zudem mahnt die Polizei zur Aufmerksamkeit im Straßenverkehr: Statistisch geschieht ein großer Teil der Unfälle bei alltäglichen Manövern, etwa beim Wenden, Abbiegen oder Einscheren in den fließenden Verkehr. Deswegen sollten sich alle Verkehrsteilnehmer nicht nur aufmerksam verhalten, sondern auch immer ein Auge auf andere Verkehrsteilnehmer haben und mit Fehlern rechnen. So können Unfälle vermieden werden.

