Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenhinweise zu Einbrüchen gesucht

LK Gifhorn (ots)

Mehrere Einbrüche beschäftigten am vergangenen Wochenende die Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn. Insgesamt neun Taten wurden bei der Polizei angezeigt, wobei allein sieben Tatorte in Meinersen lagen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu Wohnhäusern in den Straßen Am Hasenkamp, Waldstraße, Am neuen Lande und Petersburg. Im Immenweg drangen sie in ein weiteres Haus ein, bei einem zweiten Haus in der Straße scheiterte das Eindringen. Ebenfalls beim Versuch des Einbruchs blieb es bei einem Einfamilienhaus im Schnuckenweg. Die Taten ereigneten sich über den gesamten Freitag verteilt. Es werden Zeugen gesucht, die am Freitag oder bereits in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise zu den Tätern könnten auch die Aufnahmen von Sicherheitskameras oder Türkameras bringen. Es wird erbeten, die Aufnahmen von Geräten zu prüfen, auch wenn diese an Häusern installiert sind, in denen es nicht zu einem Einbruch kam. Ebenfalls am Freitag, zwischen 18:35 und 22:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Distelweg in Gifhorn. In eine Doppelhaushälfte an der Hauptstraße in Jembke brachen Täter am Samstag, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis Mitternacht ein. Auch zu diesen beiden Taten werden Zeugen gesucht. Jegliche Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

