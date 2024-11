Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tiertransporter verunglückt, Tiere sind teilweise verendet

Tülau-Bergfeld (ots)

Am frühen Nachmittag des 19.11.2024 kommt es auf der K90 zwischen Tülau und Bergfeld zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Lkw aus Nordrhein-Westfahlen, beladen mit Rindern, verunglückt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 44-jährige Fahrzeugführer mit seinem Tiertransporter in den unbefestigten Seitenraum, woraufhin der Hänger kippte und sich verkeilte. Die Bergungsarbeiten dauern an, da erst gegen Abend die entsprechenden Fachfirmen vor Ort waren. Die Rinder befinden sich noch im Lkw, wobei ein Großteil vermutlich verendete. Ein Amtsarzt und ein örtlicher Jäger sind vor Ort, um weiter Schritte einzuleiten. Die Polizei aus Wittingen, Weyhausen und Brome ist mit der Absicherung und Unfallaufnahme betraut und die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Brome ist ebenfalls vor Ort. Das voraussichtliche Ende der Arbeiten vor Ort sind aktuell nicht absehbar.

