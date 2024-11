Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldungen der PI Gifhorn für das Wochenende 22.11.-24.11.

Gifhorn (ots)

1.

Verkehrsunfall mit 4 Beteiligten

Zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag gegen 16:50 Uhr in der SG Papenteich. Hier wollte ein 30-jähriger männlicher Fahrzeugführer aus NRW von der Kreisstraße 60 nach links auf die Landstraße in Richtung Meine abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Pkw eines 39 aus der SG Papenteich, welcher mit seiner Frau und den zwei Kindern im Fahrzeug saß. Der Papenteicher versuchte noch auszuweichen um den Unfall zu vermeiden, hierdurch kollidierte er mit dem entgegen kommenden Pkw einer 29-jährigen ebenfalls aus dem Papenteich und einem weiteren Pkw eines 29-jährigen aus Braunschweig. Insgesamt wurden durch diesen Unfall 4 Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L 321 teils vollständig gesperrt werden.

2.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend gegen 23:00 Uhr im Bereich Ausbüttel und der B4. Hier wollte eine 27-jährige aus der SG Isenbüttel mit ihrem Pkw nach links abbiegen und übersah den entgegenkommenden Pkw eines 38-jährigen aus der Stadt Gifhorn.

Beide Fahrzeugführer waren allein im Fahrzeug und wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Auf Grund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen

3.

Tragischer Glätteunfall

Am Samstagvormittag kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der Landstraße 284 von der Ortschaft Ummern in Richtung Celle. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Wolfsburg kam auf Grund von Straßenglätte zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Die im Fahrzeug mitfahrende 48-jährige Halterin, welche ebenfalls aus Wolfsburg stammt, wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie im Klinikum Celle ihren Verletzungen erlag. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

4.

Lkw Glätteunfall

Ein 43-jähriger aus der SG Meinersen befährt mit seinem Baustellen-Lkw die K114 aus Wolfsburg kommend in Richtung Gifhorn. In dem Kreisverkehr an der Wolfsburger Straße geriet der Lkw auf Grund von Straßenglätte gegen den Bordstein und kippte in der Folge nach rechts um. Verletzt wurde durch diesen Unfall Niemand, allerdings musste der Kreisverkehr für die Dauer der Bergung, welche über mehrere Stunden, bis in den Nachmittag andauerte, gesperrt werden. Dies führte teils zu großem Unmut unter den Verkehrsteilnehmern.

5.

Mehrere berauschte Autofahrer

Zwei erheblich betrunkene Autofahrer konnte die Polizei am Wochenende stoppen und aus dem Verkehr ziehen. Zunächst befuhr eine 61-jährige aus Gifhorn am Freitagnachmittag gegen 15:15 Uhr mit ihrem Pkw die Lüneburger Straße in Gifhorn. Kurz hinter der Bundesstraße 188 Kreuzung wurde sie auf Grund ihrer auffälligen Fahrweise angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten einen Promillewert von 1,85 fest. Am Samstag gegen 23:00 Uhr fiel noch ein weiterer Autofahrer auf, welche sein Fahrzeug nicht mehr sicher führen konnte. Ein 47-jähriger aus der Samtgemeinde Sassenburg fuhr auf der K93, wo ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die unsichere Fahrweise bemerkte. Der Fahrzeugführer konnte angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde ein Alkoholwert von 2,40 Promille festgestellt. Von beiden Verkehrsteilnehmern wurden die Fahrzeugschlüssel und die Führerscheine sichergestellt. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

