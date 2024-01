Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (39/2024) Im Vorbeifahren geparkten Q 5 gestreift - Rund 1.500 Schaden bei Unfallflucht in Dransfeld

Göttingen (ots)

Dransfeld, Bundesstraße 3, Höhe Am Felsenkeller Montag, 15. Januar 2024, zwischen 17.30 und 19.00 Uhr

DRANSFELD (jk) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am 15. Januar (Montag) in der Zeit zwischen 17.30 und 19.00 Uhr in Dransfeld (Landkreis Göttingen) im Vorbeifahren einen an der Bundesstraße 3 in Höhe "Am Felsenkeller" geparkten Audi Q5 beschädigt. Der an dem Wagen entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1.500 Euro.

Der Verursacher muss in Richtung Göttingen gefahren sein. Er oder sie flüchtete, ohne sich weiter zu kümmern. Die Polizeistation Dransfeld ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05502/99979-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell