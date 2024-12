Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Brett mit Schrauben ausgelegt

Einen platten Reifen handelten sich am Freitag Mitarbeiter der Stadt Lauterstein bei ihrem Dienstfahrzeug ein. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhren die zwei Gemeindemitarbeiter mit ihrem Dienstfahrzeug gegen 7 Uhr die Kirchstraße entlang. Auf der Fahrt zur Grundschule lag wohl ein ca. 20 x 15 cm großes Holzbrett auf der Straße. In dem befanden sich offenbar mehrere Schrauben. Als das Behördenfahrzeug über das Brett gefahren war, sei wohl sofort aus einem Reifen die Luft entwichen, so die Zeugen bei der Polizei. Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Die Insassen des Fahrzeugs hatten Glück im Unglück, denn bei einer höheren Geschwindigkeit hätte so ein plötzlicher Luftverlust im Reifen gravierende Folgen haben können.

Nach den derzeitigen Ermittlungen des Polizeiposten Donzdorf gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Tat aus. Deshalb ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer also am Freitagfrüh jemand beobachtet hat, der das mit Schrauben versehene Holzbrett auf der Straße ausgelegt hat, soll sich bei der Polizei unter der Tel. 07162/910310 oder der Stadt Lauterstein melden.

