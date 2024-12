Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Tatverdächtiger ermittelt

Nur einen Tag nach der Tat konnte ein Dieb in Bad Schussenried ermittelt werden. Der kommt auch für einen weiteren Diebstahl in Frage

Einen Ermittlungserfolg kann die Bad Schussenrieder Polizei verzeichnen: Sie machte nur einen Tag nach der Tat einen Dieb dingfest. Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5930352) war es vergangenen Donnerstag (12.12.) in Bad Schussenried zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Lkw gekommen. Tags darauf konnte ein 31-jähriger Mann aus Bad Schussenried ermittelt werden. Nur einen Tag nach dem Diebstahl aus dem Lkw fiel der Mann in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt von Bad Schussenried auf. Dort hatte er am Freitag gegen 17.30 Uhr wohl mehrere hochwertige Parfüms entwendet und war geflüchtet. Durch Zeugen konnte von dem Täter eine detaillierte Personenbeschreibung erhoben werden. Die Spur führte die Ermittler zu dem 31-Jährigen. Der war den Beamten schon bekannt. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen in seinem Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft wurden die Polizisten schnell fündig. Die Identitätsdokumente des 56-jährigen Lkw-Fahrers lagen dort auf einem Tisch. Das Geld fehlte. Auch das vermeintliche Diebesgut aus dem Drogeriemarkt, zwei Parfüms im Wert von rund 180 Euro, konnte wenig später in unmittelbarer Nähe der Unterkunft aufgefunden werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-jährige Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

