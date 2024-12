Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Einbruchsversuch in Tankstelle scheitert

Am Wochenende versuchten Unbekannte in eine Tankstelle in Eberhardzell einzubrechen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, schlug ein Unbekannter zwischen Samstag 20 Uhr und Montag 7 Uhr die Schaufensterscheibe an einer Tankstelle in der Poststraße ein. Das tat er mit einem unbekannten Gegenstand, so die Polizei weiter. Die doppelverglaste Scheibe hielt stand und der Einbrecher flüchtete ohne Beute. Möglicherweise wurde der Unbekannte auch gestört. Die Polizei Ochsenhausen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu gehört auch die Auswertung einer Kameraaufzeichnung. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Den Schaden an dem Schaufenster schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

++++2442569(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell