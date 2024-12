Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Baustellenfahrzeug aufgebrochen

Beute machte ein Dieb am Wochenende in Göppingen.

Ulm (ots)

Das Baustellenfahrzeug stand von Samstag bis Montag auf einem frei zugänglichen Schotterparkplatz in der Stuttgarter Straße. An dem Transporter schlug unbekannte Täterschaft die hinteren Scheiben ein. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Werkzeuge. Die wurden gestohlen. Was sich genau alles in dem Transporter befand, muss noch ermittelt werden.

