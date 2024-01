Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schmorbrand auf Herd

Meppen (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am heute gegen 9.20 Uhr zu einem Einsatz in einer Wohnung an der Herzog-Arenberg-Straße in Meppen alarmiert. Ein Wasserkocher begann auf einer versehentlich eingeschalteten Herdplatte an zu schmoren, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Ein Bewohner wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner des Mehrparteienhauses wurden kurzfristig evakuiert, konnten jedoch nach Klärung der Brandursache und Lüftung der betroffenen Wohnung unverletzt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell