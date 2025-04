Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sachbeschädigungen schrecken Anwohner am frühen Karfreitag Morgen auf, die Polizei kann den Täter noch im Rahmen weiterer Tatbegehungen auf der Römerstraße in Neuss stellen.

Am Karfreitag Morgen, gegen 07:16 Uhr erreichte die Polizeileitstelle Neuss ein Notruf über eine aktuelle Sachbeschädigung auf der Fesserstraße in Neuss. Dort habe eine Person einen Stein gegen ein geparktes Fahrzeug geworfen. Anschließend bewegte sich die Person zu Fuß weiter in Richtung Römerstraße.

Aufgrund einer eindeutigen Personenbeschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung den 26-jährigen Beschuldigten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Römerstraße in Neuss antreffen. Die Person war im Begriff eine weitere Sachbeschädigung an einer Haustüre zu begehen.

Sie wurde zunächst einer Polizeiwache zugeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Umfeld der Fesserstraße wurden weitere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen festgestellt.

Mit den Geschädigten wurde durch die Polizei Kontakt aufgenommen.

