POL-AC: Doppelt dreist: Autofahrer gibt zweimal falsche Personalien an

Stolberg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt am frühen Dienstagnachmittag (15.04.25) staunten zwei Polizisten nicht schlecht: Denn der angehaltene Autofahrer gab zweimal falsche Identitäten an.

Gegen 14 Uhr hielt ein Streifenteam der Polizeiwache Stolberg ein Auto in der Frankentalstraße an, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrer konnte zwar keinen Führerschein aushändigen, zeigte jedoch das Bild eines Führerscheins - ausgestellt auf einen Mann aus Baesweiler - auf seinem Handy vor. Die Polizisten hatten starke Zweifel am Wahrheitsgehalt der Angaben, da er auf nähere Nachfragen zu seinem Familienstand und seinen Wohnverhältnissen nur nachweislich falsche Antworten geben konnte. Schließlich gab der Autofahrer zu, dass er nicht die Person sei, deren Personalien auf dem Führerschein zu lesen waren. Sein eigener Führerschein sei ihm bereits entzogen worden. Somit bestand der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei der erneuten Nachfrage zu seinem Namen und seinem Geburtsdatum, gab er nun die Personalien eines 23-Jährigen an.

Aber auch hier stellte sich später heraus, dass der Fahrer nicht seine eigenen Personalien, sondern die seines Bruders angegeben hatte. Für den 23-jährigen Bruder liegen der Polizei allerdings Bilder und Fingerabdrücke vor, die nicht zum Autofahrer passten.

Am Ende konnten die Personalien des Fahrers zweifelsfrei geklärt werden. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Missbrauchs von Ausweispapieren und falscher Namensangabe (§111 OWiG) ermittelt. (kg)

