Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit Funkstreifenwagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(Reh) Die Polizei Bad Nenndorf ermittelt nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht, bei dem am heutigen Morgen gegen 07:45 Uhr neben einem schwarzen PKW auch ein Funkstreifenwagen beteiligt war. Personen wurden nicht verletzt.

Aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein Polizeibeamter des PK Stadthagen mit einem Funkstreifenwagen die Vornhäger Straße aus Richtung Bad Nenndorf kommend in Richtung der Stadthäger Innenstadt. An der Kreuzung Vornhäger Straße/Am Johannishof/Ostring beabsichtigte der Polizeibeamte mit dem Streifenwagen die dortige Kreuzung zu überqueren. Als der Streifenwagen die Kreuzung nahezu vollständig überquert hatte, fuhr ein von rechts, aus der Straße Am Johannishof kommender, schwarzer PKW ebenfalls in die Kreuzung ein. Hierbei stieß die Front des schwarzen PKW mit dem Heck des Funkstreifenwagens zusammen. Die Fahrzeugführerin des schwarzen PKW, eine junge Frau mit blonden Haaren, entfernte sich mit ihrem PKW nach dem Zusammenstoß unerlaubt auf dem Ostring in Richtung Habichhorster Straße.

Am Streifenwagen entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der schwarze PKW könnte an der Front beschädigt sein.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Bad Nenndorf den Verkehrsunfall aufgenommen und wird diesen weiterbearbeiten. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Bad Nenndorf sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem schwarzen PKW geben können. Sowohl Hinweisgeber, Zeugen als auch die unfallbeteiligte Fahrzeugführerin werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell