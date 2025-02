Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls gegen 42-Jährigen

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt gegen einen 42-jährigen Liebenauer wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls.

Der 42-Jährige wird beschuldigt, am Mittwochabend in der Zeit von 18.30 bis 00.45 Uhr ein Trekkingrad an der Humboldtstraße in Nienburg gestohlen zu haben. Ein 32-jähriger Nienburger hatte sein Rad in der Zeit dort abgestellt und abgeschlossen. Als er nach Hause fahren wollte, stellte er fest, dass das Rad als auch das Faltschloss gestohlen wurden und rief die Polizei.

Kurz darauf, gegen 02.08 Uhr, erhielt die gleiche Streifenwagenbesatzung dann einen Einsatz an die L351 zwischen Oyle und Liebenau, weil ein Radfahrer ohne Licht auf der Straße fahren würde. Sie stellten den Mann in Liebenau kurz vor dem Kreisverkehr fest. Im Rahmen der Kontrolle fiel ihnen auf, dass es sich um ein baugleiches Rad zu dem zuvor angezeigten Fahrraddiebstahl handelte und dass das am Rad hängende Faltschloss beschädigt war. Zudem fanden sie einen Akkuwinkelschleifer in seinem Rucksack. Da der Liebenauer widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Fahrrades machte, stellten sie das Fahrrad und den Winkelschleifer sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell