Polizei Aachen

POL-AC: Nach Wohnungseinbruch: Polizei nimmt zwei junge Frauen vorläufig fest

Aachen (ots)

Zwei Frauen sind gestern Mittag (14.04.25) nach einem Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen worden.

Anwohner hatten gegen 13 Uhr verdächtige Geräusche in dem Mehrfamilienhaus an der Ottostraße bemerkt und die Polizei gerufen. Die beiden Frauen konnten von den Einsatzkräften noch im Treppenhaus des Hauses gefasst werden. Sie stehen im dringenden Verdacht, in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Ob sie etwas gestohlen haben, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

Die 14 und die 19 Jahre alten Frauen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden wegen bestehender Fluchtgefahr festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Für beide Frauen wurden mittlerweile Haftbefehle erlassen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

