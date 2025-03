Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten rund 3.500 Euro

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Eichenzell. In der Straße "Fasanenhof" stahlen Unbekannte am Dienstagabend (18.03.), zwischen 20.20 Uhr und 21.20 Uhr, die amtlichen Kennzeichen FD-FT 161 eines Opel Astra. Das Fahrzeug stand im Hof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten rund 3.500 Euro

Fulda. Ein 66-jähriger Mann erhielt am Montag (23.02.) einen Anruf von einer Person, die sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Mit geschickter Gesprächsführung wurde der Mann dazu gebracht, eine angebliche Testüberweisung zu tätigen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs, persönliche Daten oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

Weitere Informationen zu Trickbetrug unter: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell