FW-D: Nächtliche Feuermeldung - Feuerwehr rettet Bewohner und löscht Brand, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Montag, 11. November 2024, 2.58 Uhr, Kirchfeldstraße, Friedrichstadt

Am frühen Montagmorgen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in Friedrichstadt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer im Erdgeschoss eines Wohngebäudes fest. Die Feuerwehrleute löschten den Brand und retteten mehrere Menschen aus dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen drei Uhr am Montagmorgen meldete eine Anruferin der Feuerwehr einen Brand an der Kirchfeldstraße in Friedrichstadt. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur drei Minuten später vor Ort eintrafen, stellten diese ein Brandereignis im Erdgeschoss des Gebäudes sowie eine Verrauchung des Treppenraumes fest. Sofort entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Gebäude. Aufgrund des verrauchten Treppenraumes mussten weitere Bewohner über zwei Drehleitern aus dem Gebäude gerettet werden.

Insgesamt wurden durch die Feuerwehr 16 Menschen aus dem Gebäude gerettet und durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt untersucht. Sie alle blieben unverletzt.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Im Anschluss an die durchgeführten Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach rund einer Stunde endete der Einsatz für die letzten der 36 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

