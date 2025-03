Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verursacher gesucht, Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Hilders !! Zeugenaufruf !! und Alsfeld

Fulda (ots)

Am Dienstag, (18.03.), zwischen 11:30- 12:00 Uhr wurde in Hilders auf dem REWE Parkplatz ein roter PKW, welcher rückwärts eingeparkt stand, durch ein anderes Fahrzeug angestoßen und an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken bzw. Rangieren gegen den geparkten PKW gestoßen und hat den Schaden verursacht. Der Verursacher hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei sachdienlichen Hinweisen im Zusammenhang mit den genannten möglichen Sachverhalten, wird um eine Meldung bei der Pst. Hilders unter Tel. 06681 / 96120 gebeten.

Verkehrsunfallflucht in Alsfeld

Am Dienstag, 18. März, in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 15:00 Uhr, kam es in Alsfeld auf dem Parkplatz "Hinter der Mauer" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde, vermutlich durch ein ausparkendes blaues Fahrzeug, im Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt.

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Die unfallverursachende Person entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 9740 entgegen.

