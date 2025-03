Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Kleinbus - Einbruch in Lebensmittelmarkt - Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Kleinbus

Fulda. Unbekannte schlugen zwischen Samstag (15.03.) und Montag (17.03.) in der zweiten Etage eines Parkhauses in der Straße "Am Rosengarten" die Seitenscheibe eines blauen VW T3 ein und verursachten dadurch rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Tann. Zwischen Sonntagmittag (16.03.) und Montagmorgen (17.03.) verschafften sich Unbekannte über eine Schiebetür Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt in der Eisenacher Straße. Die Täter suchten im Anschluss nach Wertgegenständen, stahlen Bargeld und hinterließen rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Eichenzell. Zwischen Freitag (14.03.) und Sonntag (16.03.) stahlen Unbekannte die hinteren Kennzeichen FD-MM 462 von einem Porsche Panamera und FD-KH 377 von einem VW Tiguan. Die Autos standen in der Berlepschstraße, Höhe Hausnummer 29. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

