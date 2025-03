Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Wasserzähleruhren aus Messing

Vogelsberg (ots)

Feldatal. In der Nacht von Freitag (14.03.) auf Samstag (15.03.) betraten Unbekannte in der Straße "Pfingstweide" in Groß-Felda einen Bauhof und entwendeten dort circa 500 Wasserzähleruhren (Marke: Sensus, Modell: Q3, Material: Messing) im Gesamtwert von ungefähr 40.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell