POL-OH: - Kellerbrand in Wohnhaus - Kennzeichendiebstahl

Kellerbrand in Wohnhaus

Bad Salzschlirf. Am Sonntagnachmittag (16.03.), gegen 15.20 Uhr, kam es in der Bonifatiusstraße zu einem Kellerbrand in einem Zweifamilienhaus. Nach aktuellen Erkenntnissen ist die Brandursache auf einen technischen Defekt einer im Keller befindlichen Waschmaschine zurückzuführen. Bei dem Brand wurde eine 82-jährige Hausbewohnerin verletzt und aufgrund dessen zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Kennzeichendiebstahl

Eichenzell. In der Zeit von Freitag (14.03.) bis Samstag (16.03.) entwendeten Unbekannte in der Berlepschstraße jeweils die hinteren Kennzeichen (FD-KH 377 und FD-MM 462) zweier Fahrzeuge. Diese waren zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

