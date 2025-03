Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

28-Jähriger leicht verletzt

Fulda. Ein 28-jähriger VW-Polo-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Sonntag (16.03.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 16 Uhr in Fulda die Künzeller Straße in absteigender Richtung und wollte in die Buseckstraße einbiegen. Bei dem Abbiegemanöver verlor er aus unklarer Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem auf der linken Seite stehenden Baum. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

23-Jähriger landet mit BMW in Böschung

Rotenburg. Am Sonntag (16.03), gegen 21.05 Uhr, war ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem BMW auf der L3336 zwischen Rotenburg und Mündershausen unterwegs. Aus unklarer Ursache kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Fahrzeug an der Böschung stehen. Da der 23-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

19-Jähriger schwer verletzt

Freiensteinau. Am Sonntagvormittag (16.03), gegen 9.25 Uhr, kam es auf der L 3178 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 19-Jähriger war mit seinem Opel Vectra auf der L 3178 aus Nieder-Moos kommend in Richtung Freiensteinau unterwegs. Nach aktuellen Erkenntnissen kreuzte ein Reh von links die Fahrbahn. In der Folge des Wildwechsels verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit dem dortigen Leitpfosten. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641 971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

