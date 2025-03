POL-OH: Anhänger löst sich und kollidiert mit Fußgänger - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, An St. Johann in Petersberg

Bad Hersfeld (ots) - Auffahrunfall BAD HERSFELD. Am Freitag, gg. 12:00 Uhr, kam es an der sogenannten Picasso-Kreuzung zu einem Auffahrunfall. Die beiden Beteiligten befuhren mit ihren PKW hintereinander die Frankfurter Straße stadteinwärts. Dabei bemerkte der 22-jährige Fahrer eines Mercedes zu spät das verkehrsbedingte Abbremsen des vorausfahrenden 23-jährigen Friedewalders und fuhr in der Folge auf dessen Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in ...

